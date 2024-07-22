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Китай планирует первым доставить образцы марсианского грунта на Землю
Главный конструктор китайской программы исследования Луны Ву Вэйрен в беседе с журналистом телеканала CGTN сообщил, что «Китай, скорее всего, станет первой страной, которая доставит образцы марсианского грунта на Землю».
Вэйрен также сообщил, что китайские ученые сосредоточились на трех аспектах изучения и освоения космоса: исследование Луны, исследования планет (Марс и Юпитер) и разработка тяжелых ракет-носителей. Кроме того, Китай предпримет ряд миссий по возвращению образцов грунта с астероидов и создаст систему защиты от космических камней. Все это, по словам Вэйрена, будет сделано в ближайшие 20 лет.
Ровно 55 лет назад США высадили людей на Луне. Почему они, а не мы? Это объясняли и неспособностью создать достаточно мощные двигатели для советской лунной ракеты, и ошибками в проектировании ракеты, и нехваткой финансирования. Все эти версии объединяет одно: они резко противоречат документам. Из них складывается совершенно иная картина проигрыша. Так что же на самом деле погубило советскую лунную программу? И отчего последствия этого удара до сих пор так больно бьют по «Роскосмосу»?
Ожирение за последние 50 лет стало встречаться втрое чаще и заняло устрашающую пятую позицию в причинах смерти. Не отстает от него и диабет второго типа. Исследователи из Мичиганского университета предложили новый метод пятикратного увеличения эффективности в снижении аппетита и потере веса.
В мире все большую популярность завоевывают изображения и звуки, созданные методами глубокого обучения. Их называют дипфейками. Настоящий тренд — подделка с помощью ИИ фото и видео знаменитостей. Установить их подлинность сложно даже специалистам. Что, если попробовать астрономические методы? Этим путем пошли ученые из Великобритании. Объект их исследования — анализ отражений в зрачках людей.
На Индийском субконтиненте водится необычный и редкий медведь, который питается фруктами, муравьями и термитами. Но в то же время он чаще других сородичей нападает на людей, нередко убивая их. Речь идет о насекомоядных губачах, поведение которых недавно изучили зоологи. Они решили выяснить, почему этот совсем не хищный зверь так часто прибегает к жестокости при встрече с человеком.
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Ровно 55 лет назад США высадили людей на Луне. Почему они, а не мы? Это объясняли и неспособностью создать достаточно мощные двигатели для советской лунной ракеты, и ошибками в проектировании ракеты, и нехваткой финансирования. Все эти версии объединяет одно: они резко противоречат документам. Из них складывается совершенно иная картина проигрыша. Так что же на самом деле погубило советскую лунную программу? И отчего последствия этого удара до сих пор так больно бьют по «Роскосмосу»?
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
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