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Маск призвал колонизировать Луну
Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, прокомментировав сообщение одного из пользователей социальной сети Х, посвященное 55-летнему юбилею посадки на Луну американского пилотируемого модуля космического корабля «Аполлон-11», призвал построить постоянную базу на Луне.
«Мы должны создать постоянно обитаемую базу на Луне», — написал Маск.
Чуть ранее миллиардер заявил, что «Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс!», таким образом Маск акцентирует внимание на том, что США следует не только помнить исторические заслуги своих астронавтов, но и двигаться вперед.
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Ровно 55 лет назад США высадили людей на Луне. Почему они, а не мы? Это объясняли и неспособностью создать достаточно мощные двигатели для советской лунной ракеты, и ошибками в проектировании ракеты, и нехваткой финансирования. Все эти версии объединяет одно: они резко противоречат документам. Из них складывается совершенно иная картина проигрыша. Так что же на самом деле погубило советскую лунную программу? И отчего последствия этого удара до сих пор так больно бьют по «Роскосмосу»?
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