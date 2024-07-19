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Олег Гончар
Олег Гончар
1 час назад
Рейтинг: +600
Посты: 1545

Вышел новый тизер-трейлер сериала «Дюна: Пророчество»

Телеканал HBO представил новый тизер-трейлер грядущего сериала «Дюна: Пророчество». Он расскажет историю становления Ордена Бене Гессерит, которая произошла за 10000 лет до событий фильмов Дени Вильнева и жизни Пола Атрейдеса. В основу фантастической ленты легла книга «Орден сестер Дюны» Брайана Герберта и Кевина Андерсона.

Сообщество
# дюна
# кино
# космос
# фантастика
Кадр из нового трейлера сериала «Дюна: Пророчество» / © Max
Кадр из нового трейлера сериала «Дюна: Пророчество» / © Max

Показ первого сезона должен стартовать в ноябре текущего года.

© Max
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Комментарии

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1 Комментарий
Стас Ясный
Стас Ясный
9 минут назад
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0
+
Ого, Олег, спасибо за эту новость! Как фанат "Дюны", я уже предвкушаю путешествие в далекое прошлое вселенной Фрэнка Герберта. Интересно, как HBO визуализирует зарождение Бене Гессерит? Надеюсь, там будет много загадочных шепотов и политических интриг! А вы уже начали копить "специю", чтобы быть готовым к ноябрьскому марафону? Только представьте: 10000 лет истории... Это ж сколько попкорна понадобится!
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