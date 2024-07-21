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ESA анонсировало миссию к астероиду Апофис

Концепт аппарата Ramses / © ESA

Апофис, диаметр которого составляет около 340 метров, в апреле 2029 года совершит близкий пролет Земли, приблизившись к нашей планете на расстояние в 32 тысячи километров. В этот момент жители большей части Европы и Африки смогут увидеть астероид в небе невооруженным глазом.

Чтобы не упустить столь редкое космическое событие, которое, по оценкам астрономов, происходит раз 5-10 тысяч лет, ряд космических агентств и коммерческих организаций планируют отправить к астероиду свои аппараты с целью изучить космическую скалу. Теперь к ним присоединилось ESA, обнародовав проект Ramses.

Согласно сообщению ESA, Ramses будет запущен в апреле 2028 года и достигнет Апофиса в феврале 2029-го, что позволит аппарату в режиме реального времени наблюдать сближение астероида с Землей.