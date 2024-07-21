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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
13 минут назад
Рейтинг: +907
Посты: 1680

ESA анонсировало миссию к астероиду Апофис

Европейское космическое агентство (ESA) объявило о проекте создания нового космического аппарата Ramses (Rapid Apophis Mission for Space Safety), который отправится к астероиду Апофис. 

Сообщество
# ESA
# астероиды
# космос
Концепт аппарата Ramses / © ESA
Концепт аппарата Ramses / © ESA

Апофис, диаметр которого составляет около 340 метров, в апреле 2029 года совершит близкий пролет Земли, приблизившись к нашей планете на расстояние в 32 тысячи километров. В этот момент жители большей части Европы и Африки смогут увидеть астероид в небе невооруженным глазом. 

Чтобы не упустить столь редкое космическое событие, которое, по оценкам астрономов, происходит раз 5-10 тысяч лет, ряд космических агентств и коммерческих организаций планируют отправить к астероиду свои аппараты с целью изучить космическую скалу. Теперь к ним присоединилось ESA, обнародовав проект Ramses.  

Согласно сообщению ESA, Ramses будет запущен в апреле 2028 года и достигнет Апофиса в феврале 2029-го, что позволит аппарату в режиме реального времени наблюдать сближение астероида с Землей. 

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Дракон Ниндзя
2 часа назад
Дмитрий, Мозг и не мог уменьшится! Т. к. маленький мозг это поглупение и не способствует выживанию. Параллель с мышцами! Чем больше мы их

Последнее время ученые продвигают мысль о том, что человеческий мозг за последние примерно 20 тысяч лет стал меньше, и вследствие этого мы стали глупее. Но мой телефон куда совершеннее, чем устройство, что использовалось для отправки в космос первого человека. То, что ранее занимало пару комнат — сейчас у меня в ладони. Что, если мозг, даже если и становится меньше, то просто проходит эволюционную оптимизацию без ущерба для его качества?Последнее время ученые продвигают мысль о том, что человеческий мозг за последние примерно 20 тысяч лет стал меньше, и вследствие этого мы стали глупее. Но мой телефон куда совершеннее, чем устройство, что использовалось для отправки в космос первого человека. То, что ранее занимало пару комнат — сейчас у меня в ладони. Что, если мозг, даже если и становится меньше, то просто проходит эволюционную оптимизацию без ущерба для его качества?

Дракон Ниндзя
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Всем привет! Вообще-то: Современный человек поглупел! Давайте смотреть факты! Люди на машинах ездят не аккуратно, глупо рискуют. Пьют алкоголь,

Последнее время ученые продвигают мысль о том, что человеческий мозг за последние примерно 20 тысяч лет стал меньше, и вследствие этого мы стали глупее. Но мой телефон куда совершеннее, чем устройство, что использовалось для отправки в космос первого человека. То, что ранее занимало пару комнат — сейчас у меня в ладони. Что, если мозг, даже если и становится меньше, то просто проходит эволюционную оптимизацию без ущерба для его качества?Последнее время ученые продвигают мысль о том, что человеческий мозг за последние примерно 20 тысяч лет стал меньше, и вследствие этого мы стали глупее. Но мой телефон куда совершеннее, чем устройство, что использовалось для отправки в космос первого человека. То, что ранее занимало пару комнат — сейчас у меня в ладони. Что, если мозг, даже если и становится меньше, то просто проходит эволюционную оптимизацию без ущерба для его качества?

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