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Ракета-носитель Ariane 6 совершила первый полет

Первый полет Ariane 6 / © M. Pédoussaut / ESA

Во время дебютной миссии на околоземную орбиту был выведен макет полезной нагрузки, а также ряд небольших спутников (кубсатов).

© European Space Agency, ESA

Европейцы ждали запуск Ariane 6 довольно долго. Разработка ракеты началась в конце 2014 года, а ее первый полет изначально планировался на 2020 год. Но сроки сдвинулись из-за технических проблем и пандемии COVID-19. Эти задержки привели к тому, что запуск Ariane 6 не совпал с выводом из эксплуатации ракеты Ariane 5, которая свой 117-й и последний полет совершила в июле 2023 года. После вывода из эксплуатации Ariane 5 единственной действующей орбитальной ракетой в Европе осталась ракета-носитель для малых спутников Vega.

Такая ситуация не устраивала европейских космических чиновников, которые не хотели зависеть от ракеты Falcon 9 компании SpaceX или других иностранных ракет для выведения больших грузов на орбиту. Поэтому они с нетерпением ждали запуска Ariane 6.