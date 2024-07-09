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Астронавт рассказал, что могут чувствовать застрявшие на орбите космонавты

Астронавты NASA Суни Уильямс и Бутч Уилмор по-прежнему остаются на Международной космической станции после того, как в прошлом месяце космическому кораблю Starliner компании Boeing удалось их доставить на орбитальный форпост.

Starliner приближается к МКС / © NASA

Первоначально предполагалось, что Уильямс и Уилмор приземлятся 14 июня, однако NASA пока не дало добро на их возвращение из-за проблем со Starliner.

Возникает интересный вопрос: что думают Уильямс и Уилмор о задержке? Один из их коллег астронавт Терри Вертс считает, что длительное пребывание на борту орбитальной станции может быть скорее благословением, чем проклятием.

«Они, знаете ли, получили несколько дополнительных недель в космосе. И вы никогда не знаете, когда состоится ваш следующий космический полет, поэтому я уверен, что астронавты рады этому обстоятельству», — сказал Вертс.

Вертс также утверждает, что остальные жители станции рады, что Уильямс и Уилмор находятся на борту, так как они представляют собой «бесплатную рабочую силу».

Между тем, в NASA твердо уверены, что два астронавта «не застряли в космосе», несмотря на то, что они находятся в космосе намного дольше, чем планировалось.

«Пока что мы не видим ни одного сценария, при котором Starliner не сможет доставить Бутча и Суни домой», — заявил журналистам в прошлом месяце один из руководителей NASA Стив Стич.