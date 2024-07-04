Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Суперкар Jesko Absolut установил сразу четыре мировых рекорда

Суперкар Jesko Absolut / © Koenigsegg

Во время заезда 27 июня на аэродроме в Эребру (Швеция) Jesko Absolut установил сразу четыре рекорда.

Суперкар Jesko Absolut / © Koenigsegg

По времени разгона от 0 до 400 километров в час с последующим торможением Jesko Absolut разогнался, а затем остановился за рекордные 27,83 секунды. В аналогичном испытании от 0 до 250 миль в час с последующим торможением суперкар достиг 28,27 секунды. Также Jesko Absolut разогнался до 400 километров в час и 250 миль в час быстрее всех серийных машин – за 18,82 секунды и 19,2 секунды соответственно.

© Koenigsegg

Ходят слухи, что эта необычная машина теоретически способна разогнаться до 531 километра в час при достаточно ровной дороге, идеальной погоде и водителе со стальными нервами.