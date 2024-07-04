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Суперкар Jesko Absolut установил сразу четыре мировых рекорда
Шведский производитель автомобилей Koenigsegg представил новый суперкар Jesko Absolut, оснащенный пятилитровым мотором V8, мощностью 1625 лошадиных сил, который недавно побил сразу несколько мировых рекордов.
Во время заезда 27 июня на аэродроме в Эребру (Швеция) Jesko Absolut установил сразу четыре рекорда.
По времени разгона от 0 до 400 километров в час с последующим торможением Jesko Absolut разогнался, а затем остановился за рекордные 27,83 секунды. В аналогичном испытании от 0 до 250 миль в час с последующим торможением суперкар достиг 28,27 секунды. Также Jesko Absolut разогнался до 400 километров в час и 250 миль в час быстрее всех серийных машин – за 18,82 секунды и 19,2 секунды соответственно.
Ходят слухи, что эта необычная машина теоретически способна разогнаться до 531 километра в час при достаточно ровной дороге, идеальной погоде и водителе со стальными нервами.
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Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.
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Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
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