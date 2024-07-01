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Испытание китайского аналога ракеты Falcon 9 завершилось уникальной аварией

Статическое огневое испытание первой ступени ракеты-носителя «Тяньлун-3» (Tianlong-3) компании Space Pioneer на полигоне в уезде Гунъи провинции Хэнань 30 июня пошло не по плану и завершилось аварией. Согласно заявлению Space Pioneer, произошел структурный сбой в соединении корпуса ракеты и испытательного стенда, в результате чего ступень улетела с полигона и разбилась.

Первая ступень ракеты «Тяньлун-3» упала на землю в 1,5 километрах от стенда и взорвалась / © The Launch Pad

Статические огневые испытания — неотъемлемая часть разработки ракеты, а проблемы, которые в ходе них выявляются не редки. Однако, как пишет издание Space News, подобные аварии, во время которых ступень улетает с полигона, представляются уникальными.

© The Launch Pad

После неожиданного взлета с испытательного стенда первая ступень «Тяньлун-3» продолжала набирать высоту, пока ее двигатели не отключила автоматика. Затем ступень упала на землю в 1,5 километрах от стенда и взорвалась. По данным Space Pioneer, во испытания, которое завершилось аварией, люди не пострадали.

© The Launch Pad

Ракета «Тяньлун-3» с многоразовой первой ступенью, которую называют клоном Falcon 9 компании SpaceХ, из-за ее внешнего вида и сходных характеристик с ракетой Илона Маска, должна была совершить первый орбитальный полет уже в июле. Однако, похоже, что после неудачного статического огневого испытания Space Pioneer, возможно, придется пересмотреть свои планы.

© The Launch Pad