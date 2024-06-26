Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Появилась возможность узнать, каким будет климат в вашем городе через 60 лет

Специалисты из Центра наук об окружающей среде Университета Мэриленда (США) создали интерактивное приложение, которое дает пользователям возможность узнать ожидаемые изменения климата в различных городах по всему земному шару.

Изменения климата в Москве по данным МГЭИК в приложении Центра наук об окружающей среде Университета Мэриленда / © University of Maryland Center for Environmental Science

Новое приложение сопоставляет климат в любом выбранном пользователе месте с будущим климатом в другой области, чтобы показать, как изменятся климатические условия к 2080 году.

Интерактивная карта использует данные Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и предоставляет результаты для различных сценариев выбросов парниковых газов.