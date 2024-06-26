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Появилась возможность узнать, каким будет климат в вашем городе через 60 лет
Специалисты из Центра наук об окружающей среде Университета Мэриленда (США) создали интерактивное приложение, которое дает пользователям возможность узнать ожидаемые изменения климата в различных городах по всему земному шару.
Новое приложение сопоставляет климат в любом выбранном пользователе месте с будущим климатом в другой области, чтобы показать, как изменятся климатические условия к 2080 году.
Интерактивная карта использует данные Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и предоставляет результаты для различных сценариев выбросов парниковых газов.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Авторы нового исследования изучили, как стиль воспитания косвенно — через уровень стресса — влияет на то, что впоследствии ребенок будет подвержен эпизодическому пьянству и проблемам, связанным с алкоголем. Результаты оказались довольно неожиданными.
Российские ученые узнали, что орфографическая чувствительность может развиться в подростковом возрасте
Ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и НИУ ВШЭ выяснили, как формируются основы грамотности. Для этого они сравнили процессы распознавания ошибок в трех возрастных группах: у детей 8–10 лет, подростков 11–14 лет и взрослых. Эксперимент показал, что орфографическая чувствительность у ребенка появляется в начальной школе и продолжает развиваться как минимум до 14 лет. До этого возраста дети хуже, чем подростки и взрослые, распознают ошибки в словах.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Хотя доступ к словам, синтаксическим структурам и нелингвистическим символам способен облегчить некоторые когнитивные процессы, язык вряд ли можно считать основой любой формы мышления. К такому выводу пришли ученые из США, проанализировав данные исследований за последние 20 лет.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
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Стивен Хокинг: «В Боге не было необходимости, а у Бога не было времени»
Насколько близко друг к другу могут находиться две инопланетные цивилизации
Когда не станет нефти
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