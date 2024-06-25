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Малые дроны вскоре утратят эффективность в бою, заявил глава штаба французской армии

Начальник штаба Сухопутных войск французской армии Пьер Шилль на оборонной выставке Eurosatory, недавно прошедшей в Париже, отметил, что преимущество, которым сегодня пользуются небольшие беспилотники на полях сражений, скоро исчезнет.

Начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилль / © Rudy Ruitenberg / Defense news

По словам французского генерала, уже сегодня 75% дронов, которые применяют на поле боя, например на Украине, перестают функционировать из-за работы систем радиоэлектронной борьбы.

Пока средства для борьбы с беспилотниками (антидроновые ружья, ракеты, РЭБ и так далее) не способны полностью закрыть небо от этих летательных аппаратов. Однако ситуация может кардинально измениться в ближайшие один-два года благодаря появлению новых технологий.

Спустя два года, убежден Шилль, все машины французской боевой программы «Скорпион» смогут бороться с дронами, используя турели. В сочетании с бортовым искусственным интеллектом они позволят быстро обнаруживать беспилотники.

Шилль отметил, что дроны нельзя сравнивать с обычными снарядами, которые хранятся на складах десятками лет: армии необходимо быстро меняться с учетом появления новых технологий. Задача, по мнению генерала, заключается в том, чтобы создать промышленную модель, которая могла бы при необходимости наладить массовое производство, но без значительного перепрофилирования промышленных предприятий.