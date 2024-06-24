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Люди, ненавидящие Маска, испортили десятки электромобилей Tesla Cybertruck

Неизвестные испортили десятки электромобилей Tesla Cybertruck на парковке во Флориде. Используя балкончики с краской, вандалы нанесли на новые электрические пикапы нелицеприятные граффити с посланием руководителю компании Tesla Илону Маску. Об этом сообщило издание Electrek.

Электромобили Tesla Cybertruck с надписью «f*ck Elon» / © Electrek

Недавно компания Tesla приостановила поставки Cybertruck из-за проблемы со стеклоочистителем (дворником) электромобиля. Поэтому на парковках, в том числе во Флориде, стоят десятки электрических пикапов, которые должны отправиться своим владельцам в ближайшем будущем.

Пока не ясно, насколько легко удалить граффити с надписью «F*** Elon» и получили ли электромобили какие-либо другие повреждения.