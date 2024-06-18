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OpenAI совершила «расчетливое предательство прав каждого человека на земле», заявил Сноуден
Американская компания OpenAI, создатель знаменитого чат-бота ChatGPT, на прошлой неделе включила в совет директоров отставного генерала армии США и бывшего директора Управления национальной безопасности (АНБ) Пола Накасоне. АНБ давно ассоциируется со слежкой за американцами.
Не все в восторге от этой новости. Американский технический специалист, бывший сотрудник ЦРУ и знаменитый разоблачитель Эдвард Сноуден оказался в числе ярых противников назначения Накасоне в OpenAI.
«Они полностью сняли маску: никогда не доверяйте OpenAI или ее продуктам. Это умышленное и расчетливое предательство прав каждого человека на земле», — написал Сноуден в социальной сети Х.
Сноуден был не единственным видным деятелем из сферы кибербезопасности, который удивился новостям от OpenAI.
«Думаю, самым важным применением ИИ будет массовая слежка за населением, поэтому привлечение бывшего главы АНБ в OpenAI имеет под собой серьезную логику», — добавил профессор криптографии в Университете Джонса Хопкинса Мэтью Грин.
Американские военные планируют разработать психостимулятор, действие которого можно активировать в мозге с помощью ближнего ИК-излучения. Такая технология поможет пилотам ВВС США сохранять бдительность во время длительных боевых вылетов. Привыкания или побочных эффектов препарат вызывать не будет.
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Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что гражданам его страны надо отказаться от претензий на ранее населенные ими земли в современной Турции, Азербайджан на государственном уровне действует «исторически проактивно» — противоположным образом. Там есть и «Общество Западного Азербайджана», и даже канал «Западный Азербайджан ТВ». Находятся желающие назвать азербайджанцев преемниками кавказских албанов и даже заявить претензии на земли к западу от Азербайджана, где находится современная Армения. Разбираемся, насколько все это правда и есть ли этому научные обоснования?
Авторы нового междисциплинарного исследования выяснили, как распределялись ресурсы в сообществе земледельцев и скотоводов одной из альпийских долин семь тысяч лет назад.
Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что гражданам его страны надо отказаться от претензий на ранее населенные ими земли в современной Турции, Азербайджан на государственном уровне действует «исторически проактивно» — противоположным образом. Там есть и «Общество Западного Азербайджана», и даже канал «Западный Азербайджан ТВ». Находятся желающие назвать азербайджанцев преемниками кавказских албанов и даже заявить претензии на земли к западу от Азербайджана, где находится современная Армения. Разбираемся, насколько все это правда и есть ли этому научные обоснования?
Американские военные планируют разработать психостимулятор, действие которого можно активировать в мозге с помощью ближнего ИК-излучения. Такая технология поможет пилотам ВВС США сохранять бдительность во время длительных боевых вылетов. Привыкания или побочных эффектов препарат вызывать не будет.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
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Сдвинуть звезду с места: как китайский космический телескоп будет искать Землю 2.0
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