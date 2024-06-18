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OpenAI совершила «расчетливое предательство прав каждого человека на земле», заявил Сноуден

Американская компания OpenAI, создатель знаменитого чат-бота ChatGPT, на прошлой неделе включила в совет директоров отставного генерала армии США и бывшего директора Управления национальной безопасности (АНБ) Пола Накасоне. АНБ давно ассоциируется со слежкой за американцами.

Эдвард Сноуден / © Getty Images

Не все в восторге от этой новости. Американский технический специалист, бывший сотрудник ЦРУ и знаменитый разоблачитель Эдвард Сноуден оказался в числе ярых противников назначения Накасоне в OpenAI.

«Они полностью сняли маску: никогда не доверяйте OpenAI или ее продуктам. Это умышленное и расчетливое предательство прав каждого человека на земле», — написал Сноуден в социальной сети Х.

Сноуден был не единственным видным деятелем из сферы кибербезопасности, который удивился новостям от OpenAI.

«Думаю, самым важным применением ИИ будет массовая слежка за населением, поэтому привлечение бывшего главы АНБ в OpenAI имеет под собой серьезную логику», — добавил профессор криптографии в Университете Джонса Хопкинса Мэтью Грин.