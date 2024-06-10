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SpaceX планирует строить по одному Starship в день

После проведения успешного четвертого испытательного полета Starship появилась информация о расширение «Звездной базы» SpaceX в Бока-Чика, штат Техас. Речь идет о строительстве Starfactory — обширной промышленной зоны, площадью более девяти тысяч квадратных метров, предназначенной для достижения амбициозной цели по производству одного Starship в день.

Starship на «Звездной базе» SpaceX / © SpaceX

Как сообщает издание New Atlas, строительство Starfactory началось в феврале 2024 года, а большая часть производственных площадей будет введена в эксплуатацию этим летом.

В настоящее время на «Звездной базе» SpaceX работает более 1800 штатных сотрудников.