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Самолет под управлением ИИ перехватил истребитель противника

Специалисты подразделения Skunk Works американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin совместно с исследователями из Университетом Айовы (США) разработали систему искусственного интеллекта и протестировали ее для перехвата самолетов.

Самолет Аэро Л-29 «Дельфин», пилотируемый ИИ / © Lockheed Martin

ИИ поручили управление учебно-тренировочным самолетом «Аэро Л-29» «Дельфин». Система не только самостоятельно управляла им, контролируя курс, скорость и высоту, но и во время каждого полета реагировала на различные испытания и вызовы, которым ее подвергали.

С целью проверки ИИ предлагали различные сценарии, такие как стандартный бой или перехват самолета противника.

По словам исследователей, они заметили, что ИИ действовал «целенаправленно и решительно». В целом он превзошел ожидания.

В Lockheed Martin пояснили, что следующие тесты будут основываться на этих достижениях за счет включения большего количества самолетов в сценарии борьбы в воздухе и ведения боя, тем самым повышая сложность испытаний для ИИ.