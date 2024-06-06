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В Англии впервые за много лет расцвел «трупный цветок»

Крупное тропическое растение под названием «аморфофаллус титанический» (Amorphophallus titanum) впервые за долгие годы расцвел в комплексе Королевских ботанических садов в Лондоне.

Аморфофаллус титанический расцвел в комплексе Королевских ботанических садов в Лондоне / © Kew Gardens

Аморфофаллус титанический впервые описал в 1878 году итальянский ботаник Одоардо Беккари, который обнаружил это растение в Западной Суматре (Индонезия). Беккари отправил семена в несколько ботанических садов, в том числе в Лондон, где Amorphophallus titanum выращивают и изучают уже более века.

© chicagobotanicgarden

Растение цветет редко и нерегулярно, примерно каждые семь-девять лет. Однако когда это происходит, аромат напоминает смесь запахов тухлых яиц и рыбы, а по внешнему виду цветок похож на разлагающийся кусок мяса. Правда, цветение длится всего пару дней.

Из-за ужасного запаха аморфофаллус титанический и прозвали «трупным цветком».