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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 часа назад
Рейтинг: +875
Посты: 1598

Starship получил разрешение на четвертый испытательный полет

Компания Илона Маска сообщила в социальной сети Х о том, что получила разрешение на запуск транспортной системы Starship от Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
Starship на «Звездной базе» SpaceX в Бока-Чика (Техас, США) / © SpaceX
Starship на «Звездной базе» SpaceX в Бока-Чика (Техас, США) / © SpaceX

Согласно заявлению SpaceX, четвертое летное испытание системы Starship запланировано на четверг, 6 июня.

Двухчасовое стартовое окно откроется в 15:00 по московскому времени.

 © SpaceX

Ранее Илон Маск говорил, что SpaceX собирается провести шесть или более испытательных полетов Starship в 2024 году. Цель — как можно быстрее запустить многоразовую транспортную систему в эксплуатацию.  

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