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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 минуты назад
Рейтинг: +777
Посты: 1470

SpaceX готовит Starship к четвертому испытательному полету

Инженеры компании Илона Маска 25 марта провели полноценный статический прожиг всех шести двигателей Raptor верхней ступени прототипа S29 транспортной системы Starship, которая предназначена для четвертого испытательного полета.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
Cтатический прожиг верхней ступени Starship / © SpaceX
Cтатический прожиг верхней ступени Starship / © SpaceX

Ранее Илон Маск сообщал, что SpaceX планирует провести шесть или более испытательных полетов Starship в 2024 году, чтобы как можно быстрее запустить в эксплуатацию многоразовую транспортную систему.

© NASASpaceflight 

Но сроки проведения полетов не полностью зависят от компании; присутствуют также нормативные препятствия, которые необходимо устранить, главным образом, получение лицензий на запуск от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). В настоящее время FAA изучает материалы третьего испытательного полета Starship, и неясно, когда эта работа будет завершена.

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