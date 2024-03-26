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SpaceX готовит Starship к четвертому испытательному полету

Cтатический прожиг верхней ступени Starship / © SpaceX

Ранее Илон Маск сообщал, что SpaceX планирует провести шесть или более испытательных полетов Starship в 2024 году, чтобы как можно быстрее запустить в эксплуатацию многоразовую транспортную систему.

© NASASpaceflight

Но сроки проведения полетов не полностью зависят от компании; присутствуют также нормативные препятствия, которые необходимо устранить, главным образом, получение лицензий на запуск от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). В настоящее время FAA изучает материалы третьего испытательного полета Starship, и неясно, когда эта работа будет завершена.