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Индийский стартап впервые провел успешные испытания суборбитального демонстратора

Индийская компания AgniKul Cosmos сообщила в социальной сети Х, что провела успешный запуск суборбитального технологического демонстратора Agnibaan SorTeD со стартовой площадки Космического центра Сатиша Дхавана, Шрихарикота.

Демонстратор Agnibaan SorTeD / © AgniKul Cosmos

Ракета-демонстратор была полностью спроектирована и создана собственными силами сотрудников стартапа AgniKul Cosmos.

Демонстратор Agnibaan SorTeD / © AgniKul Cosmos

Agnibaan SorTeD — одноступенчатая ракета с моноблочным двигателем (напечатанным одной деталью на 3D-принтере, без каких либо дополнительных частей). Двигатель жидкостный, на керосине и кислороде. Высота демонстратора составила 6,2 метра. В качестве полезной нагрузки для полета Agnibaan SorTeD выступал массогабаритный симулятор.

Демонстратор Agnibaan SorTeD / © AgniKul Cosmos

Следующим шагом AgniKul Cosmos станет запуск легкой 18-метровой ракеты Agnibaan, которая должна будет вывести полезную нагрузку массой 100 килограммов на орбиту высотой 700 километров. Первый запуск планируется произвести до конца 2024 года.

© AgniKul Cosmos