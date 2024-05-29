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Израиль захотел преобразовать сектор Газа с помощью мегапроектов Саудовской Аравии
В Сети появился документ, который раскрывает планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по превращению территории сектора Газа в региональный торговый центр после войны с палестинским движением ХАМАС.
В документе под названием «От кризиса к процветанию» содержится поэтапный план восстановления территории, разрушенной боевыми действиями, с последующим строительством «современных» городов «с нуля». На рендерах, опубликованных в документе, показан футуристический город с многочисленными небоскребами, окруженный пышной зеленью и сельскохозяйственными угодьями.
В плане Нетаньяху также присутствуют идеи «поворота на юг» с акцентом на Саудовскую Аравию и создание железнодорожной линии, которая соединит сектор Газа с израильским городом Беэр-Шева, а также на инфраструктурные мегапроекты саудовского агентства развития территории NEOM.
«Газа может стать важным центром промышленного производства на побережье Средиземного моря с доступом к рынкам Европы, Персидского залива и Азии, используя израильские технологии и энергоресурсы стран Персидского залива», — заявили авторы документа.
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Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
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Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
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