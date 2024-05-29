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Израиль захотел преобразовать сектор Газа с помощью мегапроектов Саудовской Аравии

В Сети появился документ, который раскрывает планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по превращению территории сектора Газа в региональный торговый центр после войны с палестинским движением ХАМАС.

Рендер сектора Газа после восстановления / © jpost

В документе под названием «От кризиса к процветанию» содержится поэтапный план восстановления территории, разрушенной боевыми действиями, с последующим строительством «современных» городов «с нуля». На рендерах, опубликованных в документе, показан футуристический город с многочисленными небоскребами, окруженный пышной зеленью и сельскохозяйственными угодьями.

План зоны свободной торговли сектора Газа и связь с NEOM по железнодорожной линии / © jpost

В плане Нетаньяху также присутствуют идеи «поворота на юг» с акцентом на Саудовскую Аравию и создание железнодорожной линии, которая соединит сектор Газа с израильским городом Беэр-Шева, а также на инфраструктурные мегапроекты саудовского агентства развития территории NEOM.

«Газа может стать важным центром промышленного производства на побережье Средиземного моря с доступом к рынкам Европы, Персидского залива и Азии, используя израильские технологии и энергоресурсы стран Персидского залива», — заявили авторы документа.