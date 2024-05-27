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Фото: что происходит на строительной площадке парка короля Салмана в Саудовской Аравии

Представители Саудовской Аравии опубликовали снимки со строительной площадки парка имени короля Салмана в столице Эр-Рияде, для сравнения сопроводив их рендерами объекта.

Каркас Музея мировых культур, который возвели за 11 месяцев. Высота сооружения 110 метров / © SaudiProject

Парк короля Салмана площадью более 13 квадратных километров станет крупнейшим городским парком в мире. На его территории высадят более миллиона деревьев и кустарников.

Помимо жилых домов и отелей, в парке построят центр искусств, театры, музеи, библиотеки, кинотеатры, спортивные объекты, различные институты, рестораны и королевский гольф-клуб.

Рендер Музея мировых культур в парке короля Салмана / © SaudiProject

Строительство Музея мировых культур / © SaudiProject

Рендер Музея мировых культур / © SaudiProject

© SaudiProject