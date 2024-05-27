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Стартап Vast Space представил прототип структуры одномодульной космической станции

Калифорнийская компания Vast Space, которая планирует развернуть на околоземной орбите собственный аванпост под названием Haven-1 в августе 2025 году, показала прототип структуры своей одномодульной космической станции.

Прототип структуры одномодульной космической станции Haven-1 / © Vast Space

Модуль Haven-1 представляет собой структуру 100 метров в длину и три метра в диаметре. На орбиту его доставит ракета Falcon 9 компании SpaceX.

Прототип структуры одномодульной космической станции Haven-1 / © Vast Space

Вскоре после запуска орбитальная станция сможет принять четырех космических туристов в рамках 30-ти дневной экспедиции Vast-1. Первый экипаж прибудет на станцию на космическом корабле SpaceX Dragon.

Прототип структуры одномодульной космической станции Haven-1 / © Vast Space

© Vast Space