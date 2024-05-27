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Sikorsky испытала прототип нового беспилотника для американских военных

Американская компания Sikorsky, входящая в состав оборонного концерна Lockheed Martin, отчиталась о летных испытаниях прототипа своего беспилотника вертикального взлета и посадки с неподвижным крылом, способного выполнять всепогодные миссии с кораблей или с суши. Аппарат разрабатывают по программе Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США.

Концепт беспилотника вертикального взлета и посадки с неподвижным крылом / © Lockheed Martin

Целью испытаний было доказать эффективность конфигурации прототипа беспилотника с двумя пропеллерами и неподвижным крылом, который может садиться на хвост в момент посадки и легко переходит в горизонтальный режим после взлета для выполнения различных задач.

Концепт беспилотника вертикального взлета и посадки с неподвижным крылом / © Lockheed Martin

Если DARPA выберет разработку Sikorsky для следующего этапа финансирования программы, то инженеры построят 136-килограммовый прототип, который будет способен нести 27 килограммов полезной нагрузки.