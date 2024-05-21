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Китайские ученые совершили прорыв в крионике

В фантастической литературе с конца XIX века фигурирует идея о криогенной заморозке человека, который спустя сотню лет просыпается в будущем. Возможно, скоро эта технология все же станет реальностью. Исследователи из Фуданьского университета в Шанхае сообщили о прорыве в области криогенного замораживания тканей мозга.

Чаны для криогенной заморозки / © Caters News Agency

По информации британского издания Mirror, во время экспериментов ученые использовали эмбриональные стволовые клетки человека для выращивания образцов мозга в течение трех недель — этого периода достаточно, чтобы нейроны и нервные клетки стали функциональными.

Затем образцы пропитывали различными химическими смесями для криогенного замораживания в жидком азоте на сутки. После двухнедельной заморозки исследователи обнаружили, что одна из смесей сохранила нейроны неповрежденными и способными, как и прежде, посылать сигналы.

Теперь появилась надежда, что однажды криогеника сможет оправдать ожидания поклонников научной фантастики, позволив замораживать живых людей на неопределенный срок, а потом реанимировать их много лет спустя.