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Почему за едой вредно смотреть видео и сидеть в соцсетях
Многим в детстве родители говорили, что читать или смотреть телевизор за обедом нельзя. Американские ученые подтвердили, что мама была права.
Американская психологическая ассоциация в Journal of Personality and Social Psychology опубликовала результаты исследования, из которых сделали вывод: когда человек постоянно отвлекается и не погружается в то, что делает, полностью, у него увеличивается риск появления вредных привычек. Также он более склонен приобретать что-то не потому, что это реально необходимо, а просто потому что захотелось.
Руководитель эксперимента Стивен Ли Мерфи из Гентского университета считает, что отсутствие способности сконцентрироваться на текущем действии может привести к появлению неудовлетворенности. Компенсацией обычно становится увеличение потребления и покупка ненужных вещей.
В эксперименте сначала участвовали 122 человек (основную массу составили женщины 18-24 лет). Им было предложено озвучить ожидания от приема пищи, а потом съесть ее при одном из условий: полностью сосредоточиться на обеде, отвлекаться на видео или играть в тетрис в процессе.
Те, кто ел за видео и тетрисом, сообщили о недостаточном удовлетворении от еды и последующих перекусах. Авторы эксперимента назвали этот эффект «гедонической компенсацией».
Они также изучали поведение 220 людей в возрасте от 18 до 71 года в течение недели для анализа других процессов. Ученые сделали вывод: если человек отвлекается от того, что делает, то получает меньше удовольствия, чем надеялся испытать. Поэтому чувствует себя менее удовлетворенными и стремится к тому, чтобы получить новые удовольствия.
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При гипертонии пациентам рекомендуют аэробные тренировки, включающие в себя, например, ходьбу, бег, танцы, езду на велосипеде. Но такая физическая нагрузка положительно влияет на артериальное давление только в вечернее время, выяснили физиологи из Бразилии и США.
Британский учитель географии Грэм Сеньор работал в саду и случайно обнаружил в земле небольшой прямоугольный камень. Оказалось, что на артефакте высечен текст, написанный с помощью древнего кельтского алфавита огам.
Миссия NS-25 стала первой после длительной приостановки полетов New Shepard — полностью многоразового суборбитального носителя и корабля. Джефф Безос, владелец Amazon, 24 года назад создавший компанию Blue Origin, некогда планировал, что этот носитель станет базой для серьезной выручки от космического туризма.
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