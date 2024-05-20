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Николай Головин
Николай Головин
21 минута назад
Рейтинг: +164
Посты: 320

Видео: огненный шар в небе над Испанией и Португалией

Вечером 18 мая жители Испании и Португалии стали свидетелями вхождения в атмосферу яркого метеора, который, возможно, упал вблизи района Серра-де-Монтемуро.

Сообщество
# космос
# метеоры
Огненный шар в небе над Португалией / © AllSky7 / Reuters
Огненный шар в небе над Португалией / © AllSky7 / Reuters

Социальный сети наводнили десятки видео и фото горящего объекта, который буквально разрезал небо.

Где упал метеор, пока не известно. Сотрудникам специальных служб еще не удалось найти его фрагменты. 

© Reuters
© Associated Press
© ABC News 
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Медицина
# артериальная гипертензия
# артериальное давление
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Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
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Devaki 5
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Николай, ну ничего себе немного👏Обычно я не пишу комментарии, но что-то здесь потянуло😄наверное вы влюблены в свою работу так, что Вам нужно

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Александр Березин
2 часа назад
Павел, "Перегрузки в несколько g. У Нью Шепарда скорость в разы меньше и перегрузки соответсьвенно." Вы забыли тот факт, что а) У Нью Шепарда

Blue Origin впервые за два года отправила людей в суборбитальный космический полетBlue Origin впервые за два года отправила людей в суборбитальный космический полет

Николай Ц.
4 часа назад
Енотовый, вы возможно удивитесь, но именно этим я и занимался. Только здесь надо брать не абсолютную скорость в 7,6 км/с, а относительную, ведь не

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Павел Зверев
4 часа назад
Александр, орбитальный полет это 1я космическая скорость. При посадке на Землю требуется ее погасить до нуля. Перегрузки в несколько g. У Нью

Blue Origin впервые за два года отправила людей в суборбитальный космический полетBlue Origin впервые за два года отправила людей в суборбитальный космический полет

Donwer Crid
4 часа назад
Реально воды налил, а ответ не дал. Очевидно речь в вопросе идёт про вторую космическую скорость.

Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.

Енотовый DRaccoon
4 часа назад
Николай, а ты попробуй сфотать что-то двигающееся со скоростью 27500 км/ч ! (7,6 км/с) На таком расстоянии это пипец как быстро.

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Василий Мусатов
5 часов назад
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Faxriddin
6 часов назад
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Александр Березин
6 часов назад
Павел, это не так. У Старшипа действительно возможно до 6g, если полет непилотируемый (танкер и проч.). Однако из-за возможности детального

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Сергей Видинеев
9 часов назад
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Павел Зверев
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Иван Колупаев
14 часов назад
Kote, да не было никаких "турций" в библейские времена.

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Kote Chumburidze
15 часов назад
арарат - ррт - из библий, это урарту а не армения. по армянский называется - масис и их переселили урартийцы из западной ,,турций"

Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте? 

Ashir Kassimov
15 часов назад
Очевидно что причина в еде, а точнее в добавках которые в них находятся, пестициды в том числе

Дети и подростки стали болеть раком кишечника в несколько раз чащеДети и подростки стали болеть раком кишечника в несколько раз чаще

Иван Колупаев
15 часов назад
Дмитрий, задаче банально не хватает условий что и хотел пояснить эксперт. На взлетит/не взлетит влияет не только сила тяжести. Поэтому если

Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.

Максим Лобков
15 часов назад
Все как у всех. Одни запрещают, другие нарушают.

Владельцы активно продают электрические пикапы Tesla Cybertruck Владельцы активно продают электрические пикапы Tesla Cybertruck 

Иван Колупаев
15 часов назад
Александр, я в курсе что лицензию частного пилота можно получить за полгода. Но даже там учат не только рулить. Как впрочем и водителей

Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.

Александр Попов
16 часов назад
Иван, приборов в современном самолёте не на много больше, чем в современном автомобиле. Приборы есть основные и вспомогательные. Основные - это

Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.Если космический корабль землян приземлится на планету с силой гравитации в полтора раза больше, чем на Земле, сможет ли он покинуть такую планету? Ведь космический корабль, взлетающий с Земли, рассчитан на преодоление именно земного притяжения.

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