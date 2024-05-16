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Американские астронавты «слетали» к Луне

Четыре члена экипажа будущей лунной миссии «Артемида II» провели день в макете космического корабля Orion, на котором в 2025 году они должны будут облететь естественный спутник Земли.

Астронавты миссии «Артемида II» проводят проверку устройств внутри макета космического корабля Orion / © NASA

Задача состояла в том, чтобы провести день в замкнутом пространстве, смоделировав условия лунной миссии.

По словам астронавтов, дискомфорт ощущался из-за малого количества свободного пространства. К тому же все приходилось делать в условиях обычной гравитации, поэтому полной симуляции полета к Луне не получилось. Однако испытатели посчитали, что это была очень ценная практика, которая поможет им во время реальной миссии.

«Мы не моделировали сам запуск. Но как только вышли на орбиту, смоделировали разбор необходимых вещей и проверку устройств. Мы убедились, что система водоснабжения работает, проверили туалет, места хранения скафандров и многое другое», — рассказал Джереми Хансен, канадский астронавт, который отправится вместе с американскими коллегами к Луне.