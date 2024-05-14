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SpaceX рассказала, как спутники Starlink пережили сильную геомагнитную бурю

Мощная геомагнитная буря, которая обрушилась на Землю в прошлые выходные, спровоцировала кратковременный сбой в работе радиосвязи и появление полярных сияний. В прошлый раз подобная буря вывела из строя сразу 40 спутников Starlink.

Спутник Starlink на орбите Земли / © SpaceX

Однако на этот раз, согласно сообщению специалистов компании Илона Маска, вся группировка интернет-спутников Starlink выдержала геомагнитную бурю и остается в рабочем состоянии.

Напомню, что сейчас на орбите нашей планеты находится почти 6 000 спутников Starlink, которые обеспечивают доступ к интернету в десятках стран.