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Возобновилось строительство самого высокого здания в мире

Ряд ближневосточных СМИ и пабликов в социальной сети Х, а также архитектурное бюро AS+GG, создавшее проект километрового небоскреба Jeddah Tower, сообщают, что строительство самого высокого здания в мире возобновлено.

Рендер небоскреба Jeddah Tower / © SaudiProject

Ранее Саудовская Аравия приняла решение возобновить строительство 1000-метрового небоскреба Jeddah Tower и уже выбрала подрядчика — китайскую компанию China State Construction Engineering Corporation.

Строительство Jeddah Tower / © SaudiProject

Интересно, что работы по проекту Jeddah Tower, как ожидаются, будут завершены в течение четырех-пяти лет.

Внутри самого высокого здания в мире разместится отель, офисы, образовательные, развлекательные и туристические центры, коммерческие помещения и центр водных видов спорта.