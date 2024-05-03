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SpaceX установила новый рекорд по повторному использованию ракет

Ракета Falcon 9 запустила два спутника компании Maxar 2 мая с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Затем первая ступень Falcon 9 B1061 в 20-й раз благополучно вернулась на Землю, совершив вертикальное приземление на площадку примерно через 8,5 минуты после старта.

Ракета Falcon 9 запускает спутники компании Maxar с калифорнийской базы космических сил Ванденберг 2 мая 2024 года / © SpaceX

Таким образом, уже третья ступень Falcon 9 совершила 20-й полет за 19 дней. Кроме того, это новый рекорд многоразового использования створки обтекателя — на ее счету 16 полетов.

Первая ступень ракеты Falcon 9 B1061 благополучно вернулась на Землю / © SpaceX

По итогу вчерашнего запуска верхняя ступень ракеты вывела на орбиту спутники Maxar WorldView Legion. Первый аппарат был развернут через 13 минут после старта, второй — по прошествии еще 3,5 минуты.