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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +833
Посты: 1532

Starship может помочь получать энергию из космоса

Транспортная система Starship компании SpaceX может изменить правила игры в сфере производства солнечной энергии в космосе и сделать орбитальные электростанции не только доступными, но и более дешевыми, чем многие другие методы получения электроэнергии на Земле, так считает руководитель стартапа Virtus Solis.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# Virtus Solis
# космос
# энегрия
Starship развертывает спутники Virtus Solis / ©Victus Solis
Starship развертывает спутники Virtus Solis / ©Victus Solis

Компания Virtus Solis, основанная бывшим инженером SpaceX Джоном Бакнеллом, представила концепт использования Starship для запуска спутников, которые смогут передавать солнечную энергию на Землю.

Идеяв финансовом плане базируется на том, что стоимость запуска спутников в космос резкоупала в последние годы благодаря появлению многоразовых ракет SpaceX. Внастоящее время компания Илона Маска взимает менее 3000 долларов за килограммполезной нагрузки, но это все еще слишком много для производства солнечнойэнергии в космосе. Поэтому Virtus Solis планирует использовать Starship, как толькоон будет полностью готов, тогда доставка спутников в космос может стоить всего 10 долларов за килограмм. Хотя этаоценка и кажется слишком оптимистичной.

Бакнеллсчитает, что, как только стоимость запуска на низкую околоземную орбиту упадетниже 200 долларов за килограмм, солнечная энергия космического базированиястанет дешевле, чем наземные атомные электростанции или электростанции,работающие на газе и угле.

Virtus Solis планирует создать фотоэлектрическиепанели диаметром до одно километра, которые будут собираться на орбите роботамииз ряда модулей, которые доставит на орбиту Starship.

Сейчас компания работает над повышениемэффективности беспроводной передачи энергии, что является еще одним серьезным камнем преткновения для солнечной энергетики в космосе.Существующие системы имеют эффективность около пяти процентов, но дляпрактического использования потребуется эффективность около двадцати процентов. 

В феврале 2024 года Virtus Solis объявила опланах запустить в 2027 году демонстрационный спутник, собирающий и передающийэнергию, который протестирует технологию, предложенную Virtus Solis. Стартапнадеется построить коммерческую солнечную установку мегаваттного класса к 2030году.

©  Virtus Solis Technologies

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Европейцы тайно испытали верхнюю ступень ракеты Ariane 6Европейцы тайно испытали верхнюю ступень ракеты Ariane 6

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Николай Ц.
10 часов назад
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