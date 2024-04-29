Китайцы показали нового человекоподобного робота для дома, который умеет орудовать штопором и открывашкой

Эволюция мышей и крыс идет независимо уже 10-20 миллионов лет, за которые грызуны накопили множество различий, в том числе в мозге. Однако это не помешало авторам новой статьи в Cell создать мышь, в которую на стадии зародыша ввели крысиные стволовые клетки. Те успешно прижились, начали работать вместе с мышиными нейронами и даже взяли на себя их роль при повреждении мозга.