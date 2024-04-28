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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
4 часа назад
Рейтинг: +553
Посты: 1189

Частные компании хотят присоединиться к исследованию астероида Апофис

В апреле 2029 года астероид (99942) Апофис пройдет на рекордном расстоянии от Земли, которое составит менее 32 000 километров. NASA уже готовит для его исследования миссию OSIRIS-APEX, однако ученые заинтересованы в отправке дополнительных миссий, и тут на сцену выходят частные компании.

Сообщество
# апофис
# астероиды
# космос
Концепт орбитального аппарата Blue Ring / © Blue Origin
Концепт орбитального аппарата Blue Ring / © Blue Origin

Компания Blue Origin планирует направить к Апофису аппарат Blue Ring, на борту которого разместят 13 различных видов полезной нагрузки для изучения астероида. Blue Ring сможет встретиться с Апофисом еще до его сближения с Землей и начать наблюдения. 

Другой миссией к Апофису может стать запуск аппарата DROID команды Лаборатории реактивного движения. Сейчас инженеры совместно с компанией ExLabs ведут разработку небольшого аппарата Space Exploration and Resource Vehicle (SERV). 

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Комментарии

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1 Комментарий

Александр Панов
Александр Панов
2 минуты назад
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На землю он вроде не упадет. А на луну? Кстати а человечество наблюдало падение крупного метеорита на другую планету? Какие возможные последствия?
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