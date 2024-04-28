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Частные компании хотят присоединиться к исследованию астероида Апофис

В апреле 2029 года астероид (99942) Апофис пройдет на рекордном расстоянии от Земли, которое составит менее 32 000 километров. NASA уже готовит для его исследования миссию OSIRIS-APEX, однако ученые заинтересованы в отправке дополнительных миссий, и тут на сцену выходят частные компании.

Концепт орбитального аппарата Blue Ring / © Blue Origin

Компания Blue Origin планирует направить к Апофису аппарат Blue Ring, на борту которого разместят 13 различных видов полезной нагрузки для изучения астероида. Blue Ring сможет встретиться с Апофисом еще до его сближения с Землей и начать наблюдения.

Другой миссией к Апофису может стать запуск аппарата DROID команды Лаборатории реактивного движения. Сейчас инженеры совместно с компанией ExLabs ведут разработку небольшого аппарата Space Exploration and Resource Vehicle (SERV).