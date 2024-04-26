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Бельгийцы показали, как строится первый в мире искусственный энергетический остров

Компания Elia опубликовала видеоролик строительства первого искусственного энергетического острова Принцессы Елизаветы, который станет инновационной электрической сетью в море, соединяющей морские ветряные электростанции с материковой частью Бельгии.

Проект искусственного острова Принцессы Елизаветы / © Elia

Остров Принцессы Елизаветы будет получать электроэнергию от ветряных турбин по кабелям, а затем преобразовывать ее в высоковольтную электроэнергию и распределять ее по материковой части Бельгии и другим европейским странам.

© Elia

Строительство искусственного острова началось в марте 2024 года и должно завершиться в августе 2026 года.