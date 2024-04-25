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На пляже в США расстреляли дельфина

Правоохранительные органы расследуют убийство молодой афалины, или большого дельфина, труп которого местный житель обнаружил на пляже Уэст-Мейс в округе Кэмерон, штат Луизиана.

Мертвый дельфин / © Audubon Aquarium Rescue

Согласно заявлению Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), вскрытие показало, что дельфин получил огнестрельные ранения в сердце, мозг и позвоночник.

Следователи предложили награду в размере 20 тысяч долларов (чуть больше 1,8 миллиона рублей) за информацию о преступнике.

По Закону о защите морских млекопитающих 1972 года убивать дельфинов запрещено. Люди, признанные виновными в таких действиях, могут быть заключены в тюрьму на срок до года и оштрафованы на сумму до 100 тысяч долларов.