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Николай Головин
Николай Головин
5 минут назад
Рейтинг: +141
Посты: 292

Aptera показала специальную версию солнцемобиля для ОАЭ

Американская компания Aptera Motors выпустит специальную версию своего трехколесного электромобиля, работающего на солнечной энергии, для Объединенных Арабских Эмиратов.

Сообщество
# Aptera
# ОАЭ
# электромобили
Электромобиль Aptera для ОАЭ / © Aptera Motors
Электромобиль Aptera для ОАЭ / © Aptera Motors

Новый Aptera UAE Union Anniversary Edition получит золотой цвет кузова, созданного из углеродного волокна, поднимающиеся двери, безключевой доступ и специальные солнечные панели, которые помогут усилить охлаждающий эффект, предотвращая перегрев салона.

Электромобиль Aptera для ОАЭ / © Aptera Motors
Электромобиль Aptera для ОАЭ / © Aptera Motors

Aptera Motors планирует поставить 53 электромобиля Union Edition в Объединенные Арабские Эмираты в 2026 году. 

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Комментарии

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1 Комментарий

Alexander Nazarov
Alexander Nazarov
55 секунд назад
-
0
+
И всё??? Больше никаких данных по характеристикам этого авто?
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almaty
5 часов назад
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1 2
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