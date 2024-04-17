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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
56 минут назад
Рейтинг: +378
Посты: 675

Первая в мире романтическая комедия, созданная ИИ, выйдет летом 2024 года

Китайская технологическая компания TCL анонсировала первую в истории романтическую комедию, созданную с помощью возможностей искусственного интеллекта (ИИ), под названием «Следующая остановка в Париже».

Сообщество
# ИИ
# кино
# технологии
Кадры из трейлера фильма «Следующая остановка в Париже», созданного с помощью ИИ / © TCLtvplus
Кадры из трейлера фильма «Следующая остановка в Париже», созданного с помощью ИИ / © TCLtvplus

Компания TCL уже опубликовала трейлер фильма, который представляет мешанину искаженных лиц и размытых пейзажей. Трейлер иллюстрирует милую встречу между двумя главными героями фильма, чьи лица выглядят по-разному почти в каждом кадре.

© TCLtvplus
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# JetZero
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Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»

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