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Билл Гейтс назвал три сферы экономики, где риск быть уволенным из-за развития ИИ ниже всего

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс во время подкаста с директор OpenAI Сэмом Альтманом, чья компания создала знаменитый ChatGPT, рассказал, что уже часть работы можно доверить искусственному интеллекту. При этом Гейтс выделил три сферы экономики, которые, по его мнению, в ближайшее время защищены от ИИ.

Билл Гейтс / © Bloomberg По мнению Гейтса, специалистам, работающим в сфере биомедицины, альтернативной энергетике и развитие самого искусственного интеллекта, боятся нечего. Так как в сфере ИИ наблюдается тенденция к созданию более сложных алгоритмов, биомедицина переживает стремительный рост в связи с растущей потребностью в инновациях в области здравоохранения, персонализированной медицине и продолжении исследований и разработок для борьбы с болезнями, а в сфере экологически чистой энергетики виден рост инвестиций, что приводит к спросу на поиск новых технологических решений, с которым смогут справиться только люди. Закладка - 0 + 25 Скопировать ссылку Email Печать Twitter VK Facebook Telegram

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