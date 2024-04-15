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Жители Земли смогут увидеть астероид невооруженным глазом

Европейское космическое агентство (ESA) сообщило, что 13 апреля 2029 года астероид (99942) Апофис пройдет на расстоянии менее 32 000 километров от поверхности Земли.

Астероид (99942) Апофис, фантазия художника / ESA

Апофис на короткое время окажется ближе к Земле, чем телекоммуникационные спутники на геостационарной орбите. Наблюдателям из большей части Европы, Африки и Азии удастся увидеть его на ночном небе невооруженным глазом.

Астероид Апофис был открыт в 2004 году в Национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне (США). Первоначальные данные указывали на небольшую вероятность того, что он может столкнуться с Землей в 2029, 2036 или 2068 годах. Однако поскольку такое столкновение могло иметь разрушительные последствия, астероид назвали в честь египетского бога хаоса и разрушения.

Наблюдения, проведенные астрономами в последующие годы, исключили любую вероятность столкновения — по крайней мере, в ближайшие 100 лет.

Тем не менее приближение Апофиса в 2029 году представляет собой уникальную возможность для ученых и любителей астрономии. Космические агентства и научные институты по всему миру планируют исследовать астероид с Земли с помощью телескопов и с близкого расстояния с помощью космических аппаратов.