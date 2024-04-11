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Стало известно, сколько времени космонавты смогут проводить на борту РОС

Директор Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) Олег Орлов рассказал во время пресс-конференции, что экипаж Российской орбитальной станции (РОС) сможет проводить на ее борту миссии длительностью до восьми месяцев. Однако это будет возможно только после того, как все модули станции будут выведены на орбиту.

Макет Российской орбитальной станции (РОС) / © «Роскосмос»

Длительные миссии позволят провести исследования направленные на разработку технологий и методов, необходимых для подготовки человека к долгим космическим путешествиям, включая полеты на Луну и в глубокий космос.

Орлов также сообщил о научных исследованиях и экспериментах, которые планируется провести на борту РОС. Среди них будет центрифуга с коротким радиусом для изучения воздействия искусственной гравитации на организм человека. Эксперименты, направленные на изучение свойств космических лучей, а также создание телескопа, аналогичного европейской орбитальной обсерватории GAIA.

Согласно плану, запуск первого, научно-энергетического, модуля состоится в конце 2027 года. Узлового, шлюзового, базового и целевого — в период 2028-2030 годов (первые космонавты на новой станции появятся уже в 2028-м.