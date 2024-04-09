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Саудовская Аравия скорректировала амбициозные планы по проекту «Зеркальная линия»

В горизонтальном мегаполисе «Зеркальная линия» (The Line), который выступает флагманским проектом агентства развития территорий Neom Саудовской Аравии, к 2030 году, предположительно, будут проживать менее 300 000 человек. Это значительно меньше первоначальной цели в 1,5 миллиона человек.

Рендер горизонтального мегаполиса «Зеркальная линия» / © Neom

Информационное агентство Bloomberg сообщило, что, по официальным данным, к 2030 году в «Зеркальной линии» — городе длиной 170 километров, состоящем из двух параллельных небоскребов высотой 500 метров — будут проживать менее 300 000 человек. Когда наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман несколько лет назад представлял проект, численность будущего населения The Line оценивали в 1-1,5 миллиона человек.

Источник также рассказал журналистам, что к 2030 году будет простроено только 2,4 километра из 170 километров «Зеркальной линии». Из документа, который оказался в распоряжение издания, следует, что как минимум один из подрядчиков «Зеркальной линии» начал увольнять некоторых рабочих, нанятых для стройки. Возможно, проблема в том, что суверенный фонд Саудовской Аравии еще не утвердил бюджет Neom на 2024 год, поскольку пытается найти новые источники финансирования проекта.