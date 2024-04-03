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Появились фото со стройплощадки гигантского кинотеатра «Мукааб» в Саудовской Аравии
В Эр-Рияде стартовало строительство огромного кубического здания под названием The Mukaab («Мукааб»). Ширина и высота здания составят 400 метров, а на стены с внутренней стороны будут транслировать изображение — таким образом здание фактически станет гигантским кинотеатром.
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Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
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