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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
27 минут назад
Рейтинг: +531
Посты: 1163

Появились фото со стройплощадки гигантского кинотеатра «Мукааб» в Саудовской Аравии

В Эр-Рияде стартовало строительство огромного кубического здания под названием The Mukaab («Мукааб»). Ширина и высота здания составят 400 метров, а на стены с внутренней стороны будут транслировать изображение — таким образом здание фактически станет гигантским кинотеатром.

Сообщество
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Строительство «Мукааба» / © SaudiProject
Строительство «Мукааба» / © SaudiProject

Сейчас в столице Саудовской Аравии на месте строящегося здания, которое будет включать в себя множество жилых помещений, гостиничные номера и различные развлекательные объекты, идут земляные работы и подготовка фундамента.

Строительство «Мукааба» / © SaudiProject
Строительство «Мукааба» / © SaudiProject
Строительство «Мукааба» / © SaudiProject
Строительство «Мукааба» / © SaudiProject
«Мукааб» в Эр-Рияде, концепт / © SaudiProject
«Мукааб» в Эр-Рияде, концепт / © SaudiProject
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