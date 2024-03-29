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Американские астронавты планируют поставить теплицу с растениями на Луне

Ученые NASA выбрали три научных устройства, которые астронавты миссии «Артемида III» должны развернуть на естественном спутнике Земли в 2026 году.

Художественная иллюстрация астронавта, размещающего приборы на поверхности Луны / © NASA

Среди них — прибор LEAF («Влияние Луны на сельскохозяйственную флору»), предназначенный для изучения воздействия экстремальных условий Луны на сельскохозяйственные растения. По сути, он представляет собой мини-теплицу, в которой хотят провести эксперимент по изучению процесса фотосинтеза, роста растений, их реакции на лунные условия при наличии космического излучения и низкой гравитации. Результаты помогут ученым понять, как выращенные на Луне растения ведут себя и можно ли использовать их в качестве пищи на будущей лунной базе.

Два других устройства, которые должны доставить астронавты, — LEMS («Станция мониторинга лунной среды) и LDA («Лунный диэлектрический анализатор»).

Первый — комплекс автономных сейсмометров, которые будут отслеживать лунотрясения в течение двух лет. С помощью LEMS можно составить карту структуры коры и мантии естественного спутника Земли.

LDA, в свою очередь, будет измерять способность лунного реголита распространять электрическое поле. Устройство сможет собирать важную информацию о структуре недр Луны, отслеживать диэлектрические изменения, вызванные изменением угла наклона Солнца по мере вращения земного спутника, и искать возможное образование инея или отложений льда

Все три устройства разместят недалеко от южного полюса Луны, где в будущем планируют построить базу.