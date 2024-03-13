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У космического зонда «Вояджер-1» выявили признаки «выздоровления»
Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA не оставляют попыток решить проблему, из-за которой аппарат «Вояджер-1» (Voyager 1), запущенный еще в 1977 году, утратил возможность пересылать научные данные на Землю.
Проблема c космическим аппаратом «Вояджер-1» возникла в декабре прошлого года. Система полетных данных (FDS), которая собирает бортовую инженерную информацию и данные от научных инструментов зонда, начала передавать на Землю повторяющийся шаблон из единиц и нулей, словно ее заклинило. Инженеры перезагрузили компьютер аппарата, но это не помогло.
Руководитель проекта Сюзанна Додд считает, что проблема заключается в повреждении битовой структуры в компьютере Системы полетных данных. Однако специалисты не знают, где именно находится это повреждение.
В последние пару недель «Вояджер-1» демонстрирует многообещающие признаки улучшения. Зонд наконец-то передает последовательность цифр 1 и 0, которая кажется инженерам знакомой. Это показывает, что Система полетных данных хотя бы частично работает.
Но даже если специалисты находятся на верном пути, ремонт займет еще очень много времени: дело в том, что отправляемым с Земли командам требуется 22,5 часа, чтобы достичь зонда, и столько же времени уходит на получение ответа.
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Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
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