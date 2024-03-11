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Китай планирует доставить образцы грунта с Марса раньше NASA

Старший инженер Китайской академии космических технологий (CAST) Сунь Цзэчжоу в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV) сообщил, что работа над аппаратом миссии «Тяньвэнь-3», который отправится на Красную планету для забора проб грунта, продвигается «относительно гладко». Миссию собираются запустить примерно в 2030 году.

Марсоход Zhurong на Красной планете / © CNSA / PEC

Интервью Сунь Цзэчжоу появилось как раз на фоне сообщений о том, что NASA проводит переоценку своей миссии по возвращению образцов грунта с Марса, поскольку возникли проблемы с финансированием и сроками.

В феврале в научном журнале JGR Planets вышла статья, в которой названы три предварительно выбранные зоны посадки миссии «Тяньвэнь-3». Это Амазонская равнина, равнина Утопии (область, в пределах которой приземлился марсоход Zhurong) и равнина Хриса.

Китайский план по возвращению образцов с Марса вполне может быть реализован до миссии NASA, так как ученые из Поднебесной используют более простой подход. Китай планирует совершить два запуска сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-5», которые выведут на орбиту посадочный аппарат и разгонный блок, а также орбитальный модуль и модуль возвращения. Вхождение в атмосферу, спуск и посадка будут основываться на технологиях, использованных при посадке марсохода «Тяньвэнь-1».

Успешная миссия станет крупным инженерным прорывом и принесет важнейшие научные результаты. Образцы смогут дать уникальную информацию о геологических процессах и истории Красной планеты.