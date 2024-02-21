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У США не оказалось денег на возвращение образцов грунта с Марса

Возвращение на Землю образцов марсианского грунта, которые сейчас собирает ровер Perseverance, — один из главных приоритетов исследовательской программы NASA. Однако проект может стать жертвой сокращения бюджета.

Поверхность Марса / © Pixabay / CC0 Public Domain

Конгресс уже выделил 1,74 миллиарда долларов на программу исследования Марса. Но задача возвращения образцов на Землю крайне сложна.

Она включает в себя первый в истории запуск космического аппарата с другой планеты (на нем и будут образцы грунта), первую стыковку на орбите вокруг Марса и доставку образцов на Землю, которая запланирована на 2033 год.

Независимый наблюдательный совет NASA в прошлом сентябре опубликовал отчет, в котором говорилось, что на программу следует выделить еще от восьми до 11 миллиардов долларов с «почти нулевой вероятностью» соблюдения промежуточных сроков запуска. То есть никто даже приблизительно не знает, когда и что из элементов миссии будет готово, в итоге сформировать какой-то график пока невозможно.

Космическое агентство США сейчас «оценивает будущие варианты программы» в связи с финансовыми проблемами. Продолжается внутренняя оценка проекта, а рекомендации будут представлены в конце марта.