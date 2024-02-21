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У США не оказалось денег на возвращение образцов грунта с Марса
Возвращение на Землю образцов марсианского грунта, которые сейчас собирает ровер Perseverance, — один из главных приоритетов исследовательской программы NASA. Однако проект может стать жертвой сокращения бюджета.
Конгресс уже выделил 1,74 миллиарда долларов на программу исследования Марса. Но задача возвращения образцов на Землю крайне сложна.
Она включает в себя первый в истории запуск космического аппарата с другой планеты (на нем и будут образцы грунта), первую стыковку на орбите вокруг Марса и доставку образцов на Землю, которая запланирована на 2033 год.
Независимый наблюдательный совет NASA в прошлом сентябре опубликовал отчет, в котором говорилось, что на программу следует выделить еще от восьми до 11 миллиардов долларов с «почти нулевой вероятностью» соблюдения промежуточных сроков запуска. То есть никто даже приблизительно не знает, когда и что из элементов миссии будет готово, в итоге сформировать какой-то график пока невозможно.
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