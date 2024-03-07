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Blue Origin установила амбициозные сроки для посадки на Луну

Вице-президент компании Blue Origin, Джон Кулурис, во время интервью в программе «60 минут» на телеканале CBC, сообщил, что без экипажная версия аппарата Blue Moon Mark 1 (MK1) должна осуществить полет на Луне уже в течение 12–16 месяцев.

Концепт грузового аппарата Blue Moon Mark 1 на поверхности Луны / © Blue Origin

Цель первой миссии MK1 — продемонстрировать возможности посадочного лунного модуля. И этот план впечатляет, ведь официальный старт проекта произошел недавно — в мае 2023 года, когда NASA заключила контракт с Blue Origin для разработки лунного посадочного модуля для миссий «Артемида». Контракт предусматривает создание аппарата Blue Moon Mark 1, который будет использоваться в качестве грузового лунного корабля для миссии «Артемида V», запланированной на 2029 год, а позже будет модифицирован для перевозки астронавтов.

Амбициозный график компании удивляет, ведь Blue Origin все еще ни разу не испытала ракету-носитель New Glenn, которая будет использоваться как для запуска MK1.