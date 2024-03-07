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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +507
Посты: 1132

Цифровой художник превратил Tesla Cybertruck в гоночный автомобиль

Дизайнер и художник Вишну Суреш, также известный как Zephyr Designz, решил преобразить знаменитый электрический пикап Cybertruck в гоночный автомобиль, сохранив угловатый стиль Tesla.

Сообщество
# Cybertruck
# Tesla
# электромобили
Tesla Cybertruck Вишну Суреша / © Zephyr Designz 
Tesla Cybertruck Вишну Суреша / © Zephyr Designz 

Цифровой художник «оснастил» Cybertruck шестицилиндровым двигателем от Porsche, а также огромными колесами и низкой подвеской. Получилось довольно забавно. 

Tesla Cybertruck Вишну Суреша / © Zephyr Designz 
Tesla Cybertruck Вишну Суреша / © Zephyr Designz 
Tesla Cybertruck Вишну Суреша / © Zephyr Designz 
Tesla Cybertruck Вишну Суреша / © Zephyr Designz 
Tesla Cybertruck Вишну Суреша / © Zephyr Designz 
Tesla Cybertruck Вишну Суреша / © Zephyr Designz 
Tesla Cybertruck Вишну Суреша / © Zephyr Designz 
Tesla Cybertruck Вишну Суреша / © Zephyr Designz 
© Zephyr Designz 
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