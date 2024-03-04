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Космический корабль Crew Dragon Endeavour успешно стартовал к МКС

Американский космический корабль Crew Dragon Endeavour компании SpaceX 4 марта 2024 года в 06:53 по московскому времени стартовал с площадки LC -39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (Флорида, США). В составе экипажа миссии Crew-8, которая отправилась к Международной космической станции (МКС), находится российский космонавт Александр Гребенкин.

Экипаж Crew-8: Александр Гребенкин, Майкл Барратт, Мэтью Доминик, Жанетт Эппс / © SpaceX

Первая ступень Falcon 9 B1083.1 уже совершила посадку на площадку LZ-1, а корабль Crew Dragon отделился от второй ступени ракеты и начал самостоятельное путешествие к МКС.

Crew Dragon Endeavour отправился в рекордный, пятый, космический полет.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 5 марта 11:00 по московскому времени.

© NASA