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Марсоход показал, как выглядит поврежденный дрон-вертолет Ingenuity

Дрон вертолетного типа Ingenuity без лопасти / © NASA / JPL-Caltech / LANL / CNES / IRAP

Новые снимки показали, что после 72-го полета во время посадки Ingenuity полностью лишился одной из лопастей, которая была обнаружена примерно в 15 метрах от дрона. На концах других лопастей заметны повреждения, поэтому о дальнейшей эксплуатации вертолета речи идти не может.

Дрон вертолетного типа Ingenuity в объективе камеры марсохода Perseverance / © NASA / JPL-Caltech / LANL / CNES / IRAP

Напомню, что Ingenuity впервые поднялся в небо красной планеты 19 апреля 2021 года. Инженеры рассчитывали, что аппарат совершит пять полетов за 30 дней эксплуатации, однако Ingenuity проработал почти два года и пролетел почти 17 километров.

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