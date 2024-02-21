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Space Perspective впервые показала готовую испытательную капсулу «Нептун» для полета в стратосферу
Стартап Space Perspective из Флориды (США), специализирующийся на услугах космического туризма, опубликовал фотографии готового аппарата «Нептун» — элегантной капсулы, которая должна отправить туристов на высоту почти 30,5 километра над поверхностью Земли.
Капсулу «Нептун» будут запускать с суши или специального судна, достижение апогея займет около шести часов. После этого шар с капсулой опустятся, и она совершит приводнение в океане, а затем будет поднята на борт судна компании.
Испытания «Нептуна» должны пройти в этом году, а коммерческие полеты капсулы с туристами в стратосферу планируют начать в 2025-м.
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