Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Space Perspective впервые показала готовую испытательную капсулу «Нептун» для полета в стратосферу

Стартап Space Perspective из Флориды (США), специализирующийся на услугах космического туризма, опубликовал фотографии готового аппарата «Нептун» — элегантной капсулы, которая должна отправить туристов на высоту почти 30,5 километра над поверхностью Земли.

Капсула «Нептун» / © Space Perspective

Капсулу «Нептун» будут запускать с суши или специального судна, достижение апогея займет около шести часов. После этого шар с капсулой опустятся, и она совершит приводнение в океане, а затем будет поднята на борт судна компании.

Капсула «Нептун» / © Space Perspective

Испытания «Нептуна» должны пройти в этом году, а коммерческие полеты капсулы с туристами в стратосферу планируют начать в 2025-м.

Капсула «Нептун» / © Space Perspective

Капсула «Нептун» / © Space Perspective

Планируемый порог высоты полетов аппарата «Нептун» по сравнению с современной авиацией и шарами / © Space Perspective